"Ни одна территория не была аннексирована": Бах объяснил разницу между Израилем и Россией

Российских и белорусских атлетов допустили к Олимпийским играм-2024. Однако представителей стран-агрессоров не будет на церемонии открытия.

До начала Олимпийских игр 2024 остается меньше трех месяцев. Игры в Париже будут проходить на фоне войн, которые продолжаются в Украине и Израиле.

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Почему Израиль – не Россия

МОК пошел на встречу спортсменам из России и Беларуси и допустил их к Олимпиаде. Однако они будут выступать в нейтральном статусе и без государственных символов.

Отдельные силы, инспирированные страной-агрессором, апеллируют к Международному олимпийскому комитету, мол, почему на Израиль не были наложены санкции. Ведь еврейское государство тоже участвует в войне в Газе.

Однако президент МОК Томас Бах четко объяснил, чем ситуация с Израилем отличается от агрессии России.

Российские спортсмены не смогут проходить парад под флагом своей страны из-за аннексии спортивных организаций с оккупированных территорий Украины. В случае войны на Ближнем Востоке, то там никто не аннексировал территорию, которая принадлежит другому государству,

– рассказал Бах.

В то же время президент МОК надеется, что во время Игр удастся остановить войны в Украине и Газе и "объединить всех в мирном соревновании, которое вдохновляет мир этим символом".

Мирные инициативы Макрона

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа.

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой о прекращении огня во всех действующих военных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время проведения Олимпиады-2024. Чтобы реализовать свой замысел он планирует обратиться к Китаю.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский не верит в этот формат перемирия. Россия использует это время для накопления сил, а затем продолжит уничтожение Украины.