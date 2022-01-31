Олимпиада-2022: сколько украинцы получат призовых за медали
Источник:24 канал
В Пекине в период с 4-го по 20 февраля состоятся зимние Олимпийские игры. На предстоящих соревнованиях будут выступать 45 спортсменов из Украины, которые будут бороться за медали в 12-ти дисциплинах.
Сумма не изменились
Стало известно, какую сумму призовых будут иметь наши спортсмены, если выиграют олимпийскую медаль.
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- Золото – 125 тысяч долларов (3,5 миллиона гривен);
- Серебро – 80 тысяч долларов (2,2 миллиона гривен);
- Бронза – 55 тысяч долларов (1,5 миллиона гривен).
По сравнению с Олимпиадой 2020, состоявшейся в Токио, сумма призовых осталась неизменной. Такую же сумму получали и на двух последних зимних Олимпиадах – в 2014-м и 2018 годах.
В Пекине наши спортсмены выступят в биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, санном спорте, фристайле, прыжках с трамплина, шорт-треке, горнолыжном спорте, сноубординге, лыжном двоеборье, скелетоне и бобслее.Интересно. 37 500, 22 500 15 тысяч долларов – сумма призовых в американских спортсменов. 0 – сумма призовых в Норвегии, Великобритании, Новой Зеландии, Швеции.