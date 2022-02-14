Первое выступление с участием украинских спортсменов состоится в биатлоне. Мужская сборная Украины выступит в эстафете 4х7,5 километра, после чего состоится лыжное двоеборье. Также в 11-й соревновательный день состоятся соревнования по фигурному катанию и лыжной акробатике, сообщает 24 канал.

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Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 15 февраля

08:30. Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный: биатлон (эстафета).

биатлон (эстафета). 09:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, пробный этап).

лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, пробный этап). 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, общий этап).

лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, общий этап). 12:00. Анастасия Шаботова: фигурное катание (короткая программа).

фигурное катание (короткая программа). 13:00. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк: фристайл (лыжная акробатика, квалификация).

фристайл (лыжная акробатика, квалификация). 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки).

К слову. По состоянию на 14 февраля Украина не завоевала ни одной медали на Олимпийских играх в Пекине, которые продлятся до 20-го февраля. Всего Украину представят 45 атлетов в 12 видах спорта.