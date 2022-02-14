Первое выступление с участием украинских спортсменов состоится в биатлоне. Мужская сборная Украины выступит в эстафете 4х7,5 километра, после чего состоится лыжное двоеборье. Также в 11-й соревновательный день состоятся соревнования по фигурному катанию и лыжной акробатике, сообщает 24 канал.
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Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 15 февраля
- 08:30. Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный: биатлон (эстафета).
- 09:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, пробный этап).
- 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина, общий этап).
- 12:00. Анастасия Шаботова: фигурное катание (короткая программа).
- 13:00. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк: фристайл (лыжная акробатика, квалификация).
- 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки).