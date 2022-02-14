Перший виступ за участі українських спортсменів відбудеться у біатлоні. Чоловіча збірна України виступить в естафеті 4х7,5 кілометрів, після чого відбудеться лижне двоборство. Також в 11-й змагальний день відбудуться також змагання з фігурного катання та лижної акробатики, повідомляє 24 канал.
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Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 15 лютого
- 08:30. Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний: біатлон (естафета).
- 09:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна, пробний етап).
- 10:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна, загальний етап).
- 12:00. Анастасія Шаботова: фігурне катання (коротка програма).
- 13:00. Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк: фристайл (лижна акробатика, кваліфікація).
- 13:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони).