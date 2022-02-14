Перший виступ за участі українських спортсменів відбудеться у біатлоні. Чоловіча збірна України виступить в естафеті 4х7,5 кілометрів, після чого відбудеться лижне двоборство. Також в 11-й змагальний день відбудуться також змагання з фігурного катання та лижної акробатики, повідомляє 24 канал.

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Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 15 лютого

08:30. Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний : біатлон (естафета).

: біатлон (естафета). 09:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна, пробний етап).

лижне двоборство (стрибки з трампліна, пробний етап). 10:00. Дмитро Мазурчук : лижне двоборство (стрибки з трампліна, загальний етап).

: лижне двоборство (стрибки з трампліна, загальний етап). 12:00. Анастасія Шаботова : фігурне катання (коротка програма).

: фігурне катання (коротка програма). 13:00. Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк : фристайл (лижна акробатика, кваліфікація).

: фристайл (лижна акробатика, кваліфікація). 13:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони).

До слова. Станом на 14 лютого Україна не виборола жодної медалі на Олімпійських іграх у Пекіні, які триватимуть до 20-го лютого. Всього Україну представляться 45 атлетів у 12 видах спорту.