Олимпиада-2022: расписание выступлений украинцев 8 февраля
7 февраля 2022 , 20:45Читати новину українською
Во вторник, 8 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх на старт выйдут 15 представителей Украины. Всего же в четвертый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны десять комплектов наград.
В этот день Украина будет представлена в фигурном катании, санном спорте, сноуборде, горнолыжном спорте, скелетоне, лыжной гонке и биатлоне, сообщает 24 канал.
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Первым за медали будет бороться горнолыжник Иван Ковбаснюк. После наилучшего результата в истории Украины на зимних Олимпиадах в скоростном спуске украинец сразится в супер-гиганте.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 8 февраля
- 03:15. Иван Шмуратко: фигурное катание (одиночный турнир, мужская короткая программа)
- 04:40. Аннамари Данча: сноубординг (параллельный слалом-гигант, квалификация)
- 05:00. Иван Ковбаснюк: горнолыжный спорт (супер-гигант)
- 10:00. Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех: лыжная гонка (спринт – свободный стиль, квалификация)
- 10:30. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (индивидуальная гонка)
- 10:50. Алексей Красовский, Руслан Перехода: лыжная гонка (спринт – свободный стиль, квалификация)
- 13:50. Елена Стецькив, Юлианна Туницкая: санный спорт (третий и четвертый заезды).