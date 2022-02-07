Олимпиада-2022: расписание выступлений украинцев 8 февраля

Во вторник, 8 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх на старт выйдут 15 представителей Украины. Всего же в четвертый соревновательный день Олимпиады в Пекине будут разыграны десять комплектов наград.

В этот день Украина будет представлена ​​в фигурном катании, санном спорте, сноуборде, горнолыжном спорте, скелетоне, лыжной гонке и биатлоне, сообщает 24 канал.

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Первым за медали будет бороться горнолыжник Иван Ковбаснюк. После наилучшего результата в истории Украины на зимних Олимпиадах в скоростном спуске украинец сразится в супер-гиганте.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 8 февраля

03:15. Иван Шмуратко : фигурное катание (одиночный турнир, мужская короткая программа)

: фигурное катание (одиночный турнир, мужская короткая программа) 04:40. Аннамари Данча : сноубординг (параллельный слалом-гигант, квалификация)

: сноубординг (параллельный слалом-гигант, квалификация) 05:00. Иван Ковбаснюк : горнолыжный спорт (супер-гигант)

: горнолыжный спорт (супер-гигант) 10:00. Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех : лыжная гонка (спринт – свободный стиль, квалификация)

: лыжная гонка (спринт – свободный стиль, квалификация) 10:30. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал : биатлон (индивидуальная гонка)

: биатлон (индивидуальная гонка) 10:50. Алексей Красовский, Руслан Перехода : лыжная гонка (спринт – свободный стиль, квалификация)

: лыжная гонка (спринт – свободный стиль, квалификация) 13:50. Елена Стецькив, Юлианна Туницкая: санный спорт (третий и четвертый заезды).

Всего Украину в Пекине представляют 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.