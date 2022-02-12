Олимпиада-2022: расписание выступлений украинцев на 13 февраля

В воскресенье 13 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх на старт выйдут 7 представителей Украины. Расписание выступлений читайте на Спорт 24.

13 февраля на Олимпиаде разыграют семь комплектов медалей. Украинские олимпийцы будут выступать в биатлоне и бобслее, сообщает 24 канал.

К слову Германия сохранила лидерство, Украина без медалей: результаты Олимпийских игр 12 февраля

Биатлонных стартов в девятый соревновательный день Олимпиады-2022 будет два: женская и мужская гонки преследования. Начнут выступления женщины.

Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 13 февраля