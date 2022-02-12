Олимпиада-2022: расписание выступлений украинцев на 13 февраля
12 февраля 2022 , 19:50Читати новину українською
В воскресенье 13 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх на старт выйдут 7 представителей Украины. Расписание выступлений читайте на Спорт 24.
13 февраля на Олимпиаде разыграют семь комплектов медалей. Украинские олимпийцы будут выступать в биатлоне и бобслее, сообщает 24 канал.
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Биатлонных стартов в девятый соревновательный день Олимпиады-2022 будет два: женская и мужская гонки преследования. Начнут выступления женщины.
Расписание выступлений украинцев на Олимпиаде-2022 13 февраля
- 03:30. Лидия Гунько: бобслей (монобоб, первый заезд)
- 11:00. Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко: биатлон (гонка преследования)
- 12:45. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко: биатлон (гонка преследования)