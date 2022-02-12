13 лютогона Олімпіаді розіграють сім комплектів медалей. Українські олімпійці виступатимуть у біатлоні та бобслеї, повідомляє 24 канал.

До слова Німеччина зберегла лідерство, Україна без медалей: результати Олімпійських ігор 12 лютого

Біатлонних стартів у дев'ятий змагальний день Олімпіади-2022 буде два: жіноча та чоловіча гонки переслідування. Розпочнуть виступи жінки.

Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 13 лютого