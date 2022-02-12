13 лютогона Олімпіаді розіграють сім комплектів медалей. Українські олімпійці виступатимуть у біатлоні та бобслеї, повідомляє 24 канал.
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Біатлонних стартів у дев'ятий змагальний день Олімпіади-2022 буде два: жіноча та чоловіча гонки переслідування. Розпочнуть виступи жінки.
Розклад виступів українців на Олімпіаді-2022 13 лютого
- 03:30. Лідія Гунько: бобслей (монобоб, перший заїзд)
- 11:00. Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Петренко: біатлон (гонка переслідування)
- 12:45. Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко: біатлон (гонка переслідування)