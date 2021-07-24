Олимпиада-2020: общий медальный зачет

В Токио официально стартовали XXXII летние Олимпийские игры-2020. Всего на Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Медальный зачет

В субботу, 24 июля, состоялся первый соревновательный день, во время которого было разыграно 11 комплектов наград. В лидеры медального зачета вышел Китай.

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Китайская сборная пока получила больше всего наград – 4 (3 "золота" и 1 "бронзу").

Сборная США, которая должна стать главным конкурентом Китая, впервые за 49 лет не получила ни одной награды в первый день Игр.

На втором месте Италия и Япония, которые получили по 2 медали (1 "золото" и 1 "серебро"). Три медали выиграла Южная Корея (1 "золото" и 2 "бронзы").

Одну медаль удалось получить и сборной Украины. Титулованная 20-летняя украинская дзюдоистка стала бронзовым призером Игр в Токио. Дария – первая украинка, которая получила медаль в дзюдо.

Благодаря "бронзе" Белодед наша сборная занимает 19 место в медальном зачете.



Медальный зачет Олимпийских игр-2020 в Токио / Скриншот