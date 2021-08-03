Олимпиада-2020: борчиха Коляденко поборется за "бронзу" для Украины в Токио

Ирина Коляденко в полуфинале Олимпиады-2020 встретилась с Айсулуу Тыныбековой из Кыргызстана. Украинская борчиха будет соревноваться в бронзовом финале.

Будет борьба за "бронзу"

Ирина Коляденко получила фаворитку в своей весовой категории Айсулуу Тыныбекову. Киргизка уже с первых секунд захватила лидерство в схватке.

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Украинка пыталась навязать свою борьбу. Но соперница уверенно проводила приемы, увеличивая свое преимущество на табло в Токио – 4:0.

Второй период также прошел с активностью чемпионки мира. Тыныбекова одержала победу – 10:0. Коляденко не смогла пробиться в финал, но для Ирины соревнования еще не завершены. Украинская борчиха будет соревноваться в бронзовом финале.

В полуфинал украинка дважды побеждала соперниц на туше. В 1/8 финала Ирине противостояла представительница Нигерии Аминат Аден. Украинская борчиха позволила сопернице повести со счетом 0:4, однако еще в первом период Коляденко прижала Аден обеими лопатками к ковру, то есть выполнила туше.

В четвертьфинале Ирина встретилась с китаянкой Цзя Лун. Этот поединок закончился даже еще быстрее, чем против Аден. Коляденко перевела оппонентку в партер и дожала китаянку на туше.

Коляденко (до 62 килограммов) проведет свою схватку за "бронзу" в среду, 4 июля.