Решающий удар Харлан: сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ-2023

Украинские саблистки завоевали путевку в полуфинал ЧМ-2023 по фехтованию. Наши спортсменки проявили волю к победе, уступая по ходу поединка.

В итальянском Милане прошел четвертьфинальный поединок чемпионата мира по фехтованию, в котором встречались команды Украины и США. Нашу команду представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова, пишет 24 Канал.

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В первой половине поединка украинки уступали американкам. Однако наши саблистки сумели отыграть девять ударов разницы и вырвать победу – 45:44.

Судьбу путевки решил последний удар лидера сборной Украины Ольги Харлан.

Видео последнего удара Харлан

В полуфинале подопечных Евгения Стаценко и Андреа Теренцио ждет встреча с француженками. Поединок начнется в 13:00.

В другом полуфинале встретятся команды Венгрии и Южной Кореи.

Напомним, что в 1/8 финале украинские саблистки победили фавориток турнира команду Италии.