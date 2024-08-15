Победную саблю Ольги Харлан продали на аукционе за бешеную сумму

Украинская женская команда по фехтованию завоевала "золото" на Олимпийских играх-2024 в Париже. После этого Ольга Харлан, которая вырвала из рук у кореянок победу выставила свою саблю на аукцион.

Украинская спортсменка Ольга Харлан в соцсетях сообщила о том, что продает свою победную саблю. Все средства, которые будут выручены за нее фехтовальщица передаст на помощь Силам обороны Украины.

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Кто купил саблю Харлан

Сегодня, 15 августа, в прямом эфире Сергей Притула вместе с Ольгой Харлан проводили аукцион на котором выставлена победная сабля фехтовальщицы на Олимпийских играх-2024.

Получит ее анонимный участник аукциона с псевдонимом Metalist1925. Притула и Харлан смогли продать саблю аж за 10 миллионов гривен. Все вырученные средства пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля" для Сил обороны.

Сергей Притула поблагодарил Харлан, всех участников и победителя аукциона. Также он рассказал, что за донат можно выиграть флаг Украины с подписью Ольги.

Напомним, что на Олимпийских играх-2024 Ольга Харлан получила в индивидуальных соревнованиях "бронзу", а в командном турнире "золото". Так украинка стала самой титулованной спортсменкой в истории Украины на Олимпиадах, имея в своем активе аж 6 медалей.