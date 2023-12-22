Будет трудно проститься со спортом: станет ли Олимпиада-2024 последней в карьере Харлан

Украинская саблистка Ольга Харлан в пятый раз примет участие в Олимпийских играх. Титулованная спортсменка задумывается над завершением карьеры.

Олимпийская чемпионка-2008 Ольга Харлан завоевала три медали в новом сезоне. Блестящая форма украинской саблистки дает надежду на ее успешное выступление на Играх-2024 в Париже.

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Харлан: Сейчас я должен продолжать

Впрочем, участие в Олимпиаде-2024 может быть последним в спортивной карьере Харлана.

Я ищу логическое завершение своей карьеры, потому что это уже пятые игры для меня. Это очень многое. Возраст спортсмена измеряется не в годах, а в количестве Олимпиад – это пик нашей работы за 4 года. Это как рубеж, после которого твоя жизнь может измениться как в хорошую, так и в плохую сторону. У меня был опыт в обоих случаях,

– рассказала Харлан.

Окончательное решение о завершении карьеры Ольга еще не приняла. Пока все ее мысли связаны с выступлением на Олимпийских играх.

"Будет трудно сказать спорту: "Прощай. Спасибо за все, что мне дал". Это большая часть моей жизни. Я не знаю, как буду реагировать на это, посмотрим. Я знаю, что у меня есть планы и цели после завершения карьеры. Но сейчас я должна продолжать.

Я хочу провести этот сезон с хорошим настроением, насладиться тем, что делаю. Думаю, если я буду делать свою работу с удовольствием, то и результат будет великолепен", – отметила Харлан.

Ольга Харлан на Олимпийских играх