Сегодня, 4 сентября, украинская фехтовальщица Ольга Харлан празднует свой 34-ый день рождения. Уроженка Николаева является одной из самых успешных спортсменок Украины.

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Девушка добивается успеха не только на спортивной арене, но и защищает интересы Украины в мире. В свой день рождения Ольга пожелала мира в мире и еще одной заветной мечты.

34 года! Перехожу в ту стадию, когда возраст – это просто цифры в паспорте. Единственное, что желаю себе и всем – мира и мир без страны 404,

– написала спортсменка на своей странице в инстаграм.

Напомним, что Ольга является самой титулованной украинкой на Олимпийских играх. Девушка имеет в своем активе шесть олимпийских наград, две из которых - золотые.

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На последних Играх-2024 девушка выиграла командные соревнования на сабле и взяла "бронзу" в индивидуальном турнире. Кроме того, Харлан имеет в своем активе 6 побед на чемпионатах мира, 8 - на чемпионатах Европы и две - на Европейских играх.