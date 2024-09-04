Сьогодні, 4 вересня, українська фехтувальниця Ольга Харлан святкує свій 34-ий день народження. Уродженка Миколаєва є однією з найуспішніших спортсменок України.

До теми Боялася, що подумають люди: як склалося особисте життя Ольги Харлан, якій виповнилося 34 роки

Дівчина досягає успіху не тільки на спортивній арені, але і захищає інтереси України у світі. У свій день народження Ольга побажала миру у світі та ще однієї заповітної мрії.

34 роки! Переходжу в ту стадію, коли вік – це просто цифри в паспорті. Єдине, що бажаю собі і всім – миру і світ без країни 404,

– написала спортсменка на своїй сторінці в інстаграм.

Нагадаємо, що Ольга є найтитулованішою українкою на Олімпійських іграх. Дівчина має у своєму активі шість олімпійських нагород, дві з яких - золоті.

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На останніх Іграх-2024 дівчина виграла командні змагання на шаблі та взяла "бронзу" у індивідуальному турнірі. Крім того, Харлан має у своєму активі 6 перемог на чемпіонатах світу, 8 - на чемпіонатах Європи та дві - на Європейських іграх.