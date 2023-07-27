Не только золото Олимпиады: интересные факты об Ольге Харлане, которую засудили из-за россиянки

Украинская фехтовальщица построила славную карьеру с шаблей в руках. Девушка прославляла Украину на всех международных площадках и стала жертвой своего патриотизма.

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан втянули в скандал на чемпионате мира в Милане. Международная федерация фехтования дисквалифицировала спортсменку.

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В первом круге Ольга уверенно победила россиянку Анну Смирнову, выступавшую под нейтральным флагом. Впрочем, после поединка украинка отказалась пожать руку спортсменке из страны-террористки.

Очевидно, что для Смирновой это был момент славы, ведь снискать мировую славу со шпагой в руках она не смогла, в отличие от Харлан. 24 канал рассказывает о самых интересных фактах из жизни Ольги.

Интересные факты об Ольге Харлане

1. 32-летняя девушка является уроженкой Николаева, где окончила местное училище физической культуры. Ее отец Геннадий также являлся профессиональным спортсменом в парусном спорте.

2. Ольга интересовалась спортивными танцами, но родители не могли позволить себе купить подходящее платье и обувь. Поэтому отдали Харлана на фехтование, которым она занимается с 9 лет.

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3. В 14 лет Харлан в первый раз выступила на взрослом чемпионате Европы, где сенсационно дошла до четвертьфинала. Через год, в 2005-м, фехтовальщица дебютировала на чемпионатах мира.

4. Ольга является одной из самых титулованных спортсменок Украины. Она шесть раз становилась чемпионкой мира, восемь раз выигрывала чемпионат Европы и взяла две золотые медали на европейских играх.

5. Самым громким ее успехом стала золотая медаль на Олимпийских играх-2008 в Пекине в командном первенстве. Всего на Олимпиадах девушка взяла четыре медали. Еще было серебро в 2016, а также две бронзы (2012, 2016) в индивидуальном первенстве.

6. После Олимпиады-2020 девушка стала участницей телепроекта "Танцы со звездами", где выступила в дуэте с Дмитрием Дикусаром. Пара в итоге заняла второе место.



Ольга Харлан на "Танцах со звездами" / instagram.com/olgakharlan

7. В 2020 году Харлан стала украинским прототипом известной куклы "Барби". Олимпийская чемпионка получила персональную копию от производителей игрушки.

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8. В 2014 году Харлан вышла замуж за Дмитрия Бойко, украинского саблиста и призера чемпионатов мира. Впрочем, брак посуществовал четыре года.

9. С 2019 года Ольга в отношениях с итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле, который является трехкратным чемпионом Европы и бронзовым медалистом Олимпийских игр-2012.



Ольга Харлан с бойфрендом Луиджи / Elle

Что ждет дальше Ольгу Харлан

Теперь Харлан пытается квалифицироваться на Олимпиаду-2024. Но на этом чемпионате мира в индивидуальном первенстве это уже не удастся из-за позорного решения FIE о дисквалификации.

Более того, Международная федерация фехтования может наложить на Ольгу 60-дневный бан, что сделает невозможным участие в командном первенстве. Тем не менее, девушка показала принципиальность и патриотизм, отказавшись здороваться с поклонницей русской армии.