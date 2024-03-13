Ольга Давидко активно поддерживает геноцид ее родной страны и собирала помощь для российских военных, которые уничтожали Бахмут. Женщина ранее имела украинское гражданство и ярко проявила себя на соревнованиях по сумо.

Подавляющее большинство представителей украинского спорта сплотились вокруг помощи своей стране в войне против России. Впрочем, к сожалению, нашлось немало предателей.

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Среди них оказалась и бывшая сумоистка Ольга Давидко. Летом прошлого года СМИ стало известно, что женщина проживает в Крыму и активно поддерживает террористов, которые убивают украинцев.

Ольга открыла фонд поддержки российских военных. Он занимался сбором пищи, одежды, дронов, маскировочных сеток и медикаментов для оккупантов, которые уничтожали Бахмут.

В конце концов прокуратура АР Крым открыла дело против Давидко и направила его в суд. Женщина обвиняется в сотрудничестве с агрессором, а также поддержке оккупационного движения в Украине.

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Что известно об Ольге Давидко