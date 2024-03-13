Агитировала за войну против Украины: экс-чемпионку мира будут судить за сотрудничество с Россией
Источник:Офис генерального прокурора
Ольга Давидко активно поддерживает геноцид ее родной страны и собирала помощь для российских военных, которые уничтожали Бахмут. Женщина ранее имела украинское гражданство и ярко проявила себя на соревнованиях по сумо.
Подавляющее большинство представителей украинского спорта сплотились вокруг помощи своей стране в войне против России. Впрочем, к сожалению, нашлось немало предателей.
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Будут судить предательницу Украины
Среди них оказалась и бывшая сумоистка Ольга Давидко. Летом прошлого года СМИ стало известно, что женщина проживает в Крыму и активно поддерживает террористов, которые убивают украинцев.
Ольга открыла фонд поддержки российских военных. Он занимался сбором пищи, одежды, дронов, маскировочных сеток и медикаментов для оккупантов, которые уничтожали Бахмут.
В конце концов прокуратура АР Крым открыла дело против Давидко и направила его в суд. Женщина обвиняется в сотрудничестве с агрессором, а также поддержке оккупационного движения в Украине.
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Что известно об Ольге Давидко
- ранее Ольга представляла сборную Украины и была чемпионкой мира и Европы по сумо
- в 2012 году Давидко приостановила карьеру и приняла участие в телевизионном шоу "Взвешенные и счастливые"
- это позволило ей похудеть аж на 70 килограммов
- в 2013 и 2015 годах Ольга родила двух сыновей
- в 2016-м женщина возобновила карьеру, но уже в составе сборной России
- коллаборационистка открыто поддерживала аннексию Крыма Россией и призвала голосовать за это на фейковом референдуме
- сейчас же она занимает должность вице-президента "Федерации сумо Республики Крым"