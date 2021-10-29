Очередной гол украинца
Левый вингер из Украины открыл счет в матче. Денис Олейник лучше всего сыграл в штрафной соперника после подачи с углового. Опытный футболист ударом головой размочил нули на табло.
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- В сезоне-2021/2022 Олейник провел 32 поединка во всех турнирах, в которых забил 11 голов и совершил два ассиста.
- Олейник выступает за СЙК с июля 2018, куда перешел на правах свободного агента.
Видео гола Олейника
К сожалению, гол 34-летнего полузащитника не принес команде победу. Первая часть встречи завершилась победой СЙКа – 2:1. На 77-й минуте гости с пенальти сравняли цифры на табло.
- После 26 туров СЙК с 45 очками идет на четвертой позиции. Его соперник КуПС набрал 57 баллов и занимает второе место.