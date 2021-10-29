Черговий гол українця

Лівий вінгер з України відкрив рахунок у матчі. Денис Олійник найкраще зіграв у штрафному суперника після подачі з кутового. Досвідчений футболіст ударом головою розмочив нулі на табло.

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У сезоні-2021/2022 Олійник провів 32 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 11 голів та зробив два асисти.

Олійник виступає за СЙК із липня 2018 року, куди перейшов на правах вільного агента.

Відео голу Олійника

На жаль, гол 34-річного півзахисника не приніс команді перемогу. Перша частина зустрічі завершилась звитягою СЙКа – 2:1. На 77-й хвилині гості з пенальті зрівняли цифри на табло.

У підсумку – бойова мирова 2:2.