"Лучше бы пошел в середняк Италии": украинский игрок Арсенала раскритиковал трансфер Мудрика

Разговоры о трансфере Мудрика до сих пор не угасают. Опытные игроки уверены, что Михаил выбрал не тот клуб.

Олег Лужный подверг критике талантливого украинца. Бывший игрок Арсенала уверен, что трансфер в Челси – ошибка.

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С большой суммой приходит большая ответственность

Легенда украинского футбола высказал свое мнение по поводу успехов Мудрика в лондонском Челси. Лужный отметил, что считает Михаила хорошим футболистом, обладающим отличными данными, а именно: скорость и техника. Но вот бывший игрок не может закрыть глаза на проблемы вингер в Туманном Альбионе", поскольку связывает это с ошибочным трансфером.

Щелочной упрекает Мудрика за его поспешность. В частности, Лужный акцентировал внимание на сумме, за которую приобрели на Михаила. Легендарный игрок отметил, что юный украинец должен соответствовать уровню израсходованных средств. Если Мудрик чувствует, что не тянет тот уровень, он просто не должен был идти и играть в АПЛ, а мог сначала попробовать свои силы в условных Брешии или Дженоа. Мудрик мог бы себя зарекомендовать уже в топ лиге, а тогда бы переехал в АПЛ, по мнению Лужного.

Мудрик прекрасно понимал, куда он едет играть, и должен быть готов и психологически, и физически. Если он увидел контракт и сумму, которую ему будут платить, у него не выбежали глаза? Там такого нет, если ты приходишь играть в команду, ты должен уже готов приносить ей пользу. Конечно, пресса будет давить, потому что его трансфер обошелся в огромные деньги, ему платят большую зарплату, а он ничего не показывает. Понятно, что его будут критиковать,

– сказал Лужный.

Подытожил Олег все тем, что Мудрику лучше было бы в Арсенале, поскольку "канониры" ему больше подходила по стилю. Лужный отметил, что даже если Челси предложил лучшие финансовые условия Михаилу, то в Арсенале ему было бы легче раскрыться, а впоследствии в клубе пересмотрели контракт и дали то же, что дали в "аристократы", или даже еще лучше. Легендарный игрок уверен, что неважно, кто его убедил переходить юного футболиста именно в Челси, поскольку финальное решение висело на нем, а не на менеджерах клубов или агентах. Это был его выбор и его ответственность.

Выступления украинца в Челсе