Не заметили игрока из топ-клуба Германии: странное объяснение Кузнецова о невызове Кревсуна

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Олег Кузнецов прокомментировал резонансную историю с Данилом Кревсуном, который не был вызван в лагерь "сине-желтых". Атакующий хавбек Боруссии Дортмунд в последнее время стал лидером "шмелей".

15 ноября в мальтийском городе Та-Кали стартует квалификационный раунд Евро-2024 (U-19) в группе 7, где соревнуется юношеская сборная Украины. В преддверии поединков главный тренер "сине-желтых" Олег Кузнецов объявил состав команды.

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Кузнецов: Не можем за всеми игроками следить

К огромному удивлению, в списке футболистов не оказалось полузащитника Боруссии Дортмунд Даниила Кревсуна. 18-летний украинец в этом сезоне уже забил 6 голов и регулярно играет в Юношеской лиге УЕФА.

Олег Кузнецов прокомментировал невызов Кревсуна. По словам легендарного динамовца, о лидере дортмундской Боруссии тренерский штаб узнал лишь две недели назад, когда списки были уже составлены.

Просто мы не можем следить за всеми игроками. Дошла до меня информация только буквально 2 недели назад, когда мы уже составили все списки. Мы просто ничего не знали об этом игроке,

– объяснил Кузнецов.

По словам тренера, только сейчас ввели институт скаутов, чтобы следить за украинскими футболистами, выступающими за границей.

"Еще раз говорю – нам тяжело за этим следить. Сейчас только с августа по инициативе испанского тренера молодежной сборной сделали такой институт скаутов. То есть за каждой юношеской командой закреплен определенный человек, скаут, который должен следить. И в Украине за игроками определенного возраста, и за границей, поэтому только начали этим заниматься, еще раз говорю, что мы не можем охватить все.

Та информация, которая доходит до нас – новых игроков пригласили на этот сбор. Я знаю, что и в Польше много и в Венгрии, по всей Европе много футболистов. Но мы физически не можем их всех посмотреть. Одно дело – смотреть то, что присылают и мне, и на службу, какие-то нарезки. Но там ничего не видно и ничего не понятно. Если бы была возможность какой-нибудь сбор провести в Европе и пригласить, то тогда мы бы посмотрели многих игроков. А так еще раз говорю, что чисто физически не можем", – рассказал Кузнецов.

Также наставник юношеской сборной отметил, что украинские легионеры не превосходят по мастерству игроков, представляющих внутренний чемпионат. К примеру Кузнецов напомнил Андрея Фирмана из Ювентуса и Владислава Нагрудного, который играл за юношескую команду Милану.

Судя по тому, что мы видели, в Италии они не особенно нам помогли. Тот же Фирман, потом еще был из Милана, или… не помню сейчас, один в Ювентусе, один в Милане. Но я бы не сказал, что они были на голову выше футболистов, играющих в Украине. Мы за ними следим, но на сегодняшний момент считаем, что на их позиции есть сильные игроки в Украине,

– рассказал Кузнецов.

Что известно о Кревсуне

Напомним, что Даниил Кревсун подписал контракт с дортмундской Боруссией в январе 2023 года. За это время полузащитник сыграл 23 матча, забил 6 голов и отдал 2 ассиста. До полномасштабной агрессии России Кревсун находился в системе донецкого Шахтера. Также Даниил в сезоне 2022/23 защищал цвета немецкой команды Пройссен, в составе которой сыграл 7 матчей, забил 4 гола и отдал ассист. Удивительно, что столь результативного футболиста так долго не замечали тренеры сборной Украины.