15 листопада в мальтійському місті Та-Калі стартує кваліфікаційний раунд Євро-2024 (U-19) в групі 7, де змагається юнацька збірна України. Напередодні поєдинків головний тренер "синьо-жовтих" Олег Кузнецов оголосив склад команди.

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Кузнецов: Не можемо за всіма гравцями стежити

На превеликий подив, у переліку футболістів не виявилося півзахисника Боруссії Дортмунд Данила Кревсуна. 18-річний українець в нинішньому сезоні вже забив 6 голів та регулярно грає в Юнацькій лізі УЄФА.

Олег Кузнецов прокоментував невиклик Кревсуна. За словами легендарного динамівця, про лідера дортмундської Боруссії тренерський штаб дізнався лише два тижні тому, коли списки були вже складені.

Просто ми не можемо за всіма гравцями стежити. Дійшла до мене інформація тільки буквально 2 тижні тому, коли ми вже склали всі списки. Ми просто нічого не знали про цього гравця,

– пояснив Кузнецов.

За словами тренера, тільки зараз запровадили інститут скаутів, щоб слідкувати за українськими футболістами, які виступають за кордоном.

"Ще раз кажу – нам важко за цим стежити. Зараз тільки з серпня за ініціативою іспанського тренера молодіжної збірної зробили такий інститут скаутів. Тобто за кожною юнацькою командою закріплена певна людина, скаут, який повинен стежити. І в Україні за гравцями певного віку, і за кордоном. Тому тільки почали цим займатися. Ще раз кажу, що ми не можемо охопити все.

Та інформація, яка доходить до нас – ми нових гравців запросили на цей збір. Я знаю, що і в Польщі багато, і в Угорщині, по всій Європі багато футболістів. Але ми фізично не можемо їх всіх подивитися. Одна річ – дивитися те, що надсилають і мені, і на службу, нарізки якісь. Але там нічого не видно та нічого не зрозуміло. Якби була можливість якийсь збір провести в Європі та запросити, то тоді б ми подивилися багато гравців. А так, ще раз кажу, що чисто фізично не можемо", – розповів Кузнецов.

Також наставник юнацької збірної зауважив, що українські легіонери не переважають за майстерністю гравців, які представляють внутрішній чемпіонат. Для прикладу Кузнецов нагадав Андрія Фірмана з Ювентуса та Владислава Нагрудного, який грав за юнацьку команду Мілану.

Судячи з того, що ми бачили, в Італії вони не особливо нам допомогли. Той же Фірман, потім ще був з Мілана, чи… не пам’ятаю зараз вже, один в Ювентусі, один в Мілані. Але я не сказав би, що вони були на голову вище футболістів, які грають в Україні. Ми за ними стежимо, але на сьогоднішній момент вважаємо, що на їхні позиції є сильніші гравці в Україні,

– розповів Кузнецов.

Що відомо про Кревсуна

Нагадаємо, що Данило Кревсун підписав контракт з дортмундською Боруссією в січні 2023 року. За цей час півзахисник зіграв 23 матчі, забив 6 голів та віддав 2 асисти. До повномасштабної агресії Росії Кревсун перебував в системі донецького Шахтаря. Також Данило у сезоні 2022/23 захищав кольори німецької команди Пройссен, у складі якої зіграв 7 матчів, забив 4 голи та віддав асист. Дивно, що такого результативного футболіста так довго не помічали тренери збірної України.