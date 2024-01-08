Легенда Динамо и сборной Украины в третий раз стал отцом: милое фото
Источник:Инстаграм Олега Гусева
В динамовской семье пополнение. В начале нового 2024 года появился на свет еще один украинский козак.
Бывший полузащитник киевского Динамо, ныне работающий помощником главного тренера "бело-синих", Олег Гусев поделился личным счастьем со своими подписчиками в соцсети. Он опубликовал фото с новорожденным ребёнком.
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Счастливое событие в жизни Гусева
Олег в третий раз стал отцом. По фотографии сразу становится понятно пол ребенка. Все в бело-голубых тонах. А это значит, что у бывшего футболиста родился еще один сын.
Для Олега и его жены модели Валерии Солод это первый общий ребенок. Новоиспеченные родители мальчика обручились в марте 2023-го года.
Гусев с новорожденным сыном / Фото из инстаграма спортсмена
Отметим, что у Олега Гусева есть двое детей от предыдущих браков. Старший сын от первой жены Алексей играет за молодежку киевского Динамо, а от второго брака у него дочь Александра.
Главные достижения Гусева в футболе
- Почти всю профессиональную карьеру провел в киевском Динамо, за которое отыграл 15 лет
- За это время 441 раз выходил на поле в футболке "бело-синих", в которых забил 95 голов и отдал 48 ассистов.
- С киевлянами завоевал 13 титулов (5-кратный чемпион Украины и столько же триумфовал в Кубке, а также трижды выигрывал Суперкубок Украины)
- В составе сборной Украины сыграл 98 матчей. Был участником ЧМ-2006 и Евро-2012. За "сине-желтых" забил 13 голов и сделал 9 результативных передач
- Как ассистент тренера с Динамо стал чемпионом Украины в сезоне-2020/2021.