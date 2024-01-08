Легенда Динамо и сборной Украины в третий раз стал отцом: милое фото

В динамовской семье пополнение. В начале нового 2024 года появился на свет еще один украинский козак.

Бывший полузащитник киевского Динамо, ныне работающий помощником главного тренера "бело-синих", Олег Гусев поделился личным счастьем со своими подписчиками в соцсети. Он опубликовал фото с новорожденным ребёнком.

Читайте также "Любовь всегда актуальна": вратарь Динамо, шокировавший Барселону, признался любимой – фото

Счастливое событие в жизни Гусева

Олег в третий раз стал отцом. По фотографии сразу становится понятно пол ребенка. Все в бело-голубых тонах. А это значит, что у бывшего футболиста родился еще один сын.

Для Олега и его жены модели Валерии Солод это первый общий ребенок. Новоиспеченные родители мальчика обручились в марте 2023-го года.



Гусев с новорожденным сыном / Фото из инстаграма спортсмена

Отметим, что у Олега Гусева есть двое детей от предыдущих браков. Старший сын от первой жены Алексей играет за молодежку киевского Динамо, а от второго брака у него дочь Александра.

Главные достижения Гусева в футболе