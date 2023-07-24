"Процентов 30-40 из них скоро заменят": эксперт сомневается в трансферной политике Карпат
Источник:Украинский футбол
Львовские Карпаты кардинально перестроили склад после прихода Мирона Маркевича. В команду пришла большая плеяда футболистов.
Руководство Карпат пригласило легендарного тренера после того, как Андрей Тлумак не справился с задачей на сезон-2022/2023 – "львы" не вышли в УПЛ. Теперь перед Мироном Маркевичем будет стоять та же задача, которую он готов выполнить за один сезон.
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Федорчук: Мне кажется, что футболисты будут подвергнуты анализу
Для этого Мирон Богданович пригласил в плеяду целый ряд новых футболистов, которые могли бы достойно заменить ушедших из команды. Также осталось всего несколько игроков из старого состава, исключением здесь не стал капитан команды Денис Кожанов.
"Зелено-белых" пополнились немалым количеством игроков, которые раньше играли за харьковский Металлист.
Украинский тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук усомнился в компетентности новичков "львов". По его мнению, Маркевич сменит почти половину из тех игроков, которых приобрел львовский клуб по его просьбе.
Мне кажется, что футболисты будут подвергнуты анализу. Процентов 30-40 из них вскоре заменят, потому что тренер сейчас берет игроков, которые видны: из Металлиста вся группа обороны, фланги. И не факт, что они себя проявят. Маркевич еще одного футболиста сменит. Ему сейчас очень важно не просто вернуться в УПЛ, а быть как минимум в шестерке. Он амбициозен и будет выжимать все из этого состава. И он довольно легко расстается с игроками,
– сказал Федорчук.
Напомним, что 21 июля "львы" узнали своего соперника в Кубке Украины. Команда Маркевича сыграет против Ивано-Франковского Прикарпатья. Базовая дата – 2 августа.