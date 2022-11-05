Олег Блохин лучшие годы своей карьеры провел в составе киевского Динамо. Именно с этим клубом он завоевал семь чемпионских титулов первенства СССР, пять Кубков СССР, два Кубка обладателей Кубков и Суперкубок УЕФА. В общей сложности за Динамо Блохин сыграл 585 матчей, в которых забил 280 голов во всех турнирах.

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Топ-10 фактов о Блохине

В детстве Олег Блохин подавал большие надежды в легкой атлетике и сильно играл в шахматы. Именно отличное логическое мышление и легкоатлетический талант помогли форварду в его карьере футболиста.

В юношеской команде Динамо Блохину не платили стипендию по просьбе отца. Таким образом он пытался уберечь сына от ненужных соблазнов. В дубле Динамо Блохину установили зарплату в размере 10 рублей.

В своем первом полноценном сезоне у Динамо в 1972 году Блохин стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР – 14 голов.

Свой самый красивый гол, по признанию самого игрока, он забил в ворота московского Динамо в 1973 году. Это был удар через себя.

В обоих финалах Кубка кубков Блохин играл с травмами. По его словам, это были надрыв приводной мышцы и разрыв икроножной мышцы. Но повреждения не помешали Блохину помочь своей команде, и забить по голу в каждом из матчей.

Во время голосования за "Золотой мяч" в 1975 году Блохин набрал рекордное количество очков – 122. Его достижение побил легендарный Мишель Платини в 1984 году, набрав 128 баллов.

Мадридский Реал в 1982 году предлагал за Блохина 4 миллиона долларов. Это был бы рекордный трансфер в истории футбола. В том же году этот рекорд установила Барселона, купив Диего Марадону за 3 миллиона долларов.

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Олег Блохин – единственный игрок в истории советского и украинского футбола, выигравший три еврокубковых трофея, выступая за отечественную команду.

Олег Блохин сыграл на двух чемпионатах мира – в 1982 и 1986 годах. И на обоих турнирах забил по одному голу.

Блохин стал первым тренером из бывшего СССР, возглавившим серьезный европейский клуб. В 1990 году он стал наставником греческого Олимпиакоса.