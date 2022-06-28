Оккупанты повредили 22 спортивных объекта в Луганской области: как выглядят комплексы сейчас

Российские оккупанты частично или полностью разрушили 22 крупных спортивных комплекса и арены Луганщины. Некоторые из них не подлежат реконструкции.

Оккупанты "освобождают" спортивную инфраструктуру

Российские наемники продолжают "освобождать" Луганщину от больниц, школ, детских садов, спорта. Оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре региона.

До теми Закидали снарядами: росіяни знищили Льодовий палац, один з символів Сєвєродонецька

На многих арен и комплексов спортсмены тренировались, готовясь к международным стартам, приезжали представители других регионов Украины, как в Кременную.

За четыре месяца полномасштабного вторжения России в Луганской области повреждены или разрушены 22 объекта спортивной инфраструктуры.



Оккупанты уничтожают все на своем пути / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Эти разрушения зафиксированы в Северодонецке, Кременной, Лисичанске, Рубежном и Попасной.



Разрушенный ледовый дворец / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о разрушенной спортивной инфраструктуре в регионе.



Мы потеряли Ледовый дворец спорта – он разрушен до основания. А еще 13 лет назад местная волейбольная команда Северодончанка завоевала там золотые награды украинского первенства – единственные для Луганщины в командных соревнованиях во всех видах спорта за последние 20 лет,

– отметил он.

На кортах Северодонецка было воспитано не одно поколение теннисистов. Известные на весь мир пловцы тренировались в бассейне "Садко".



Оккупанты "уволили" физкультурно-спортивный комплекс / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Спорткомплекс "Олимп" в Кременной всегда имел спрос у Олимпийской сборной Украины.



Оккупанты частично или полностью разрушили 22 крупных спортивных комплекса / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

"Благодаря программе Президента Зеленского "Большое строительство" мы сделали его еще лучше. К нам обращались ведущие украинские спортсмены, чтобы именно там подготовиться к важным стартам. Но кафиры решили его сжечь. Как и многое другое в Луганской области", – сообщил Гайдай.



Никогда не простим этого оккупантам / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Кстати говоря. Некоторые арен и ДЮСШ не подлежат реконструкции.