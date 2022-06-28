Оккупанты "освобождают" спортивную инфраструктуру

Российские наемники продолжают "освобождать" Луганщину от больниц, школ, детских садов, спорта. Оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре региона.

До теми Закидали снарядами: росіяни знищили Льодовий палац, один з символів Сєвєродонецька

На многих арен и комплексов спортсмены тренировались, готовясь к международным стартам, приезжали представители других регионов Украины, как в Кременную.

За четыре месяца полномасштабного вторжения России в Луганской области повреждены или разрушены 22 объекта спортивной инфраструктуры.



Оккупанты уничтожают все на своем пути / Фото с телеграмму Сергея Гайдая

Эти разрушения зафиксированы в Северодонецке, Кременной, Лисичанске, Рубежном и Попасной.



Разрушенный ледовый дворец / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о разрушенной спортивной инфраструктуре в регионе.



Мы потеряли Ледовый дворец спорта – он разрушен до основания. А еще 13 лет назад местная волейбольная команда Северодончанка завоевала там золотые награды украинского первенства – единственные для Луганщины в командных соревнованиях во всех видах спорта за последние 20 лет,

– отметил он.

На кортах Северодонецка было воспитано не одно поколение теннисистов. Известные на весь мир пловцы тренировались в бассейне "Садко".



Оккупанты "уволили" физкультурно-спортивный комплекс / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Спорткомплекс "Олимп" в Кременной всегда имел спрос у Олимпийской сборной Украины.



Оккупанты частично или полностью разрушили 22 крупных спортивных комплекса / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

"Благодаря программе Президента Зеленского "Большое строительство" мы сделали его еще лучше. К нам обращались ведущие украинские спортсмены, чтобы именно там подготовиться к важным стартам. Но кафиры решили его сжечь. Как и многое другое в Луганской области", – сообщил Гайдай.



Никогда не простим этого оккупантам / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Кстати говоря. Некоторые арен и ДЮСШ не подлежат реконструкции.