Оккупанты "освобождают" спортивную инфраструктуру
Российские наемники продолжают "освобождать" Луганщину от больниц, школ, детских садов, спорта. Оккупанты нанесли значительный ущерб спортивной инфраструктуре региона.
До теми Закидали снарядами: росіяни знищили Льодовий палац, один з символів Сєвєродонецька
На многих арен и комплексов спортсмены тренировались, готовясь к международным стартам, приезжали представители других регионов Украины, как в Кременную.
За четыре месяца полномасштабного вторжения России в Луганской области повреждены или разрушены 22 объекта спортивной инфраструктуры.
Оккупанты уничтожают все на своем пути / Фото с телеграмму Сергея Гайдая
Эти разрушения зафиксированы в Северодонецке, Кременной, Лисичанске, Рубежном и Попасной.
Разрушенный ледовый дворец / Фото из фейсбука Сергея Гайдая
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о разрушенной спортивной инфраструктуре в регионе.
Мы потеряли Ледовый дворец спорта – он разрушен до основания. А еще 13 лет назад местная волейбольная команда Северодончанка завоевала там золотые награды украинского первенства – единственные для Луганщины в командных соревнованиях во всех видах спорта за последние 20 лет,
– отметил он.
На кортах Северодонецка было воспитано не одно поколение теннисистов. Известные на весь мир пловцы тренировались в бассейне "Садко".
Оккупанты "уволили" физкультурно-спортивный комплекс / Фото из фейсбука Сергея Гайдая
Спорткомплекс "Олимп" в Кременной всегда имел спрос у Олимпийской сборной Украины.
Оккупанты частично или полностью разрушили 22 крупных спортивных комплекса / Фото из фейсбука Сергея Гайдая
"Благодаря программе Президента Зеленского "Большое строительство" мы сделали его еще лучше. К нам обращались ведущие украинские спортсмены, чтобы именно там подготовиться к важным стартам. Но кафиры решили его сжечь. Как и многое другое в Луганской области", – сообщил Гайдай.
Никогда не простим этого оккупантам / Фото из фейсбука Сергея Гайдая