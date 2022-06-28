Окупанти "звільняють" спортивну інфраструктуру

Російські найманці продовжують "звільняти" Луганщину від лікарень, шкіл, дитячих садків, спорту. Окупанти завдали значних збитків спортивній інфраструктурі регіону.

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На багатьох арен та комплексів спортсмени тренувались, готуючись до міжнародних стартів, приїздили представники з інших регіонів України, як от у Кремінну.

За чотири місяці повномасштабного вторгнення Росії на Луганщині пошкоджено або зруйновано 22 об'єкти спортивної інфраструктури.



Окупанти нищать все на своєму шляху / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Ці руйнування зафіксовані в Сєвєродонецьку, Кремінній, Лисичанську, Рубіжному та Попасній.



Зруйнований льодовий палац / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про зруйновану спортивну інфраструктуру в регіоні.



Окупанти "звільнили" фізкультурно-спортивний комплекс / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Ми втратили Льодовий палац спорту – його зруйновано вщент. А ще 13 років тому місцева волейбольна команда Сєвєродончанка здобула там золоті нагороди української першості – єдині для Луганщини у командних змаганнях у всіх видах спорту за останні 20 років,

– зазначив він.

На кортах Сєвєродонецька було виховано не одне покоління тенісистів. Відомі на увесь світ плавці тренувались у басейні "Садко".



Окупанти частково або повністю зруйнували 22 великих спортивних комплекси / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Спорткомплекс "Олімп" у Кремінній завжди мав попит в Олімпійської збірної України.



Ніколи не пробачимо цього окупантам / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая

"Завдяки програмі Президента Зеленського "Велике будівництво" ми зробили його ще кращим. До нас зверталися провідні українські спортсмени, аби саме там підготуватись до важливих стартів. Але окупанти вирішили його спалити. Як і багато іншого на Луганщині", – повідомив Гайдай.

До речі. Деякі з арен та ДЮСШ не підлягають реконструкції.