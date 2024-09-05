И своим шансом она воспользовалась. Опытная 39-летняя спортсменка вместе со своим гайдом Никитой Барабановым завоевала серебряную медаль на 100-метровке, информирует 24 Канал.

Вот так Николайчик принесла Украине первое "золото" в дзюдо на Паралимпийских играх в Париже

Вторая медаль Ботурчук в Париже

В забеге участвовали также представительницы из Германии, Кубы и Индии. Вместе четыре участницы вместе со своими гайдами.

Отметим, что в финал Ботурчук пробилась со вторым временем 12,36 секунды, с которым финишировала в утреннем полуфинале.

Это уже вторая медаль для Оксаны Ботурчук на Паралимпийских играх в Париже. 3 сентября легкоатлетка взяла "бронзу" в забеге на 400 метров в этом же классе T12. В том забеге Ботурчук стала рекордсменкой Украины в истории Паралимпийских играх в легкой атлетике. Оксана выиграла уже 11-ть паралимпийских наград – одну золотую, восемь серебряных и две бронзовые.

Теперь в медальном зачете Украины 59 наград.