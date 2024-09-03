Оксана Ботурчук выиграла "бронзу" на Паралимпиаде-2024 и побила рекорд по количеству медалей

Оксана Ботурчук соревновалась в первом медальном турнире вторника. Легкоатлетка уже брала семь медалей на Паралимпиадах и теперь была готова к пополнению коллекции.

Паралимпийские игры-2024 продолжаются в Париже, а с ними и продолжаются выступления украинских атлетов. В течение пяти игровых дней наши спортсмены завоевали более 30-ти медалей, пишет 24 Канал.

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Рекордсменка Украины

Во вторник, 3 сентября, пополнить копилку могла Оксана Ботурчук. Титулованная украинская параатлетка соревновалась в забеге на 400 метров в классе Т12.

Девушке удалось завоевать "бронзу". Финальный забег Оксана преодолевала с гайдом Никитой Барабановым и уложилась в 55,67 секунды. Впереди финишировали Омара Дюран из Кубы ("золото") и Агар Гахдерияни из Ирана ("серебро").

Отметим, что Оксана уже имела в своем активе аж десять наград на Паралимпиадах. Единственное "золото" Ботурчук взяла на Играх в Пекине-2008 в забеге на 100 метров.

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Также на счету уроженки Никополя восемь серебряных и теперь две бронзовые медали. Этот показатель является рекордным для Украины на Паралимпийских играх в легкой атлетике.