Планируется массовая драка: около 500 сербских хулиганов нападут на англичан на Евро-2024

Уже на этой неделе в Германии начнется чемпионат Европы 2024. Во время одного из матчей жарко будет не только на футбольном поле, но и на трибунах.

Немецкая полиция считает, что отряд сербских хулиганов численностью до 500 человек попытается устроить насилие во время первой мужской игры сборной Англии на Евро-2024 в воскресенье.

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Сербские фанаты планируют напасть на англичан

Питер Бот, начальник полиции Гельзенкирхена, сказал, что задача будет заключаться в том, чтобы перехватить группу до того, как они смогут столкнуться с английскими фанатами в западногерманском городе.

Англия сыграет с Сербией в воскресенье, 16 июня, в 21:00 по местному времени на стадионе "Вельтинс Арена", где играет клуб Бундеслиги 2 Шальке.

Ожидается, что на игру приедет около 40000 английских болельщиков, а также от 5000 до 8000 сербских болельщиков. УЕФА после консультации с полицией Германии, Сербии и Великобритании назвала этот матч "высококорригированным".

Напомним, чемпионат Европы 2024 состоится с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Англия и Сербия сыграют в одном квартете с командами Словении и Дании.

Также на Евро-2024 сыграет сборная Украины, которой в группе будут противостоять Бельгия, Словакия и Румыния. Первый матч "сине-желтые" проведут 17 июня против Румынии.