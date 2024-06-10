Німецька поліція вважає, що загін сербських хуліганів чисельністю до 500 осіб спробує влаштувати насильство під час першої чоловічої гри збірної Англії на Євро-2024 у неділю.

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Сербські фанати планують напасти на англійців

Пітер Бот, начальник поліції Гельзенкірхена, сказав, що завдання полягатиме в тому, щоб перехопити групу до того, як вони зможуть зіткнутися з англійськими фанатами у західнонімецькому місті.

Англія зіграє з Сербією в неділю, 16 червня, о 21:00 за місцевим часом на стадіоні "Вельтінс Арена", де грає клуб Бундесліги 2 Шальке.

Важливо. Очікується, що на гру приїде близько 40000 англійських уболівальників, а також від 5000 до 8000 сербських уболівальників. УЄФА після консультації з поліцією Німеччини, Сербії та Великої Британії назвала цей матч "висококоригованим".

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Англія та Сербія зіграють в одному квартеті з командами Словенії та Данії.

Також на Євро-2024 зіграє збірна України, якій у групі протистоятимуть Бельгія, Словаччина та Румунія. Перший матч "синьо-жовті" проведуть 17 червня проти Румунії.