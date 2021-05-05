Оклахома – Сакраменто 99:103 (20:25, 26:31, 23:25 30:22)

На протяжении всего матча ход поединка контролировали гости. Лишь последняя четверть осталась за командой украинского баскетболиста.

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Свое время на паркете получил Святослав Михайлюк. Украинец провел на площадке 17 минут 41 секунду. За это время атакующий защитник набрал 7 очков, сделал один подбор и 2 передачи. Также запомнился 3 персональными фолами.

Оклахома обидно уступила Сакраменто с разницей лишь в 4 очка. Для клуба украинца фиаско стало четвертым подряд в сезоне. Всего в их активе 21-я победа при 45-ти поражениях. Оклахома занимает 13 место среди 15 клубов в Западной конференции.

Следующий матч Оклахома сыграет на выезде 7 мая против Голден Стэйт.

Оклахома – Сакраменто видеообзор