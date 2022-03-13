В оккупированном россиянами Херсоне скончался заслуженный тренер Украины Юрий Воронцов

В оккупированном после вторжения России на территорию Украины Херсоне на 66 году ушел из жизни Заслуженный тренер Украины Юрий Воронцов. Точная причина смерти не уточняется.

Непоправимая потеря

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины.

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"Федерация каноэ Украины с грустью сообщает о тяжелой потере. Сегодня, 13 марта, в оккупированном российскими захватчиками украинском городе Херсон, на 66 году ушел из жизни Юрий Алексеевич Воронцов – Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, судья национальной категории.

Юрий Алексеевич долгое время возглавлял в Министерстве Молодежи и спорта Украины отдел Олимпийских, циклических видов спорта, работал директором ДЮСШ.", – говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!