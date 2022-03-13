Непоправна втрата

Про це повідомляє Федерація каное України.

До слова 35 людей загинули внаслідок авіаудару по Яворівському полігону

"Федерація каное України з сумом повідомляє про важку втрату. Сьогодні, 13 березня, в окупованому російськими загарбниками українському місті Херсон, на 66 році пішов з життя Юрій Олексійович Воронцов — Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, суддя національної категорії.

Юрій Олексійович довгий період часу очолював в Міністерстві Молоді та спорту України відділ Олімпійських, циклічних видів спорту, працював директором ДЮСШ.", – зазначено у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого. Світла пам'ять!