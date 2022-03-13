Непоправимая потеря

Об этом сообщает Федерация каноэ Украины.

К слову 35 человек погибли в результате авиаудара по Яворивскому полигону

"Федерация каноэ Украины с грустью сообщает о тяжелой потере. Сегодня, 13 марта, в оккупированном российскими захватчиками украинском городе Херсон, на 66 году ушел из жизни Юрий Алексеевич Воронцов – Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, судья национальной категории.

Юрий Алексеевич долгое время возглавлял в Министерстве Молодежи и спорта Украины отдел Олимпийских, циклических видов спорта, работал директором ДЮСШ.", – говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего. Светлая память!