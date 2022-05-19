В оккупированном Бердянске россияне похитили чемпиона мира по пауэрлифтингу Певнева
Источник:фейсбук Бердянского городского совета
В среду, 18 мая, поступила информация об очередных преступлениях врага. Во временно оккупированном Бердянске похитили мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Певнева.
Еще одно похищение от оккупантов
В последнее время стало больше похищений оккупантами спортсменов. По информации Бердянского городского совета, неприятный инцидент произошел еще 15 мая.
К теме В Новой Каховке оккупанты отпустили из плена арбитрину, похищенную 9 мая
Информация уже передана в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию. По состоянию на 19 мая об этом инциденте рассказали в информационно-боевом своде сил обороны по поводу сдерживания и предоставления отпора российской вооруженной агрессии в Запорожском направлении.
Сергей Певнев – чемпион Украины и мира по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта по этому виду.
Похищение Петровой из-под подъезда собственного дома
- Недавно резонансная ситуация сложилась во временно оккупированной Новой Каховке. 9 мая россияне похитили украинскую арбитрину Ирину Петрову. 9 мая группа нетрезвых мужчин с георгиевскими лентами незаонно забрали в отделение полиции футбольного тренера.
- Вроде бы Петрова отказалась судить турнир, организованный оккупантами ко "Дню пабеды".
- Похищение произошло около 16:00 возле дома, где жила арбитрина.
- Ранее 37-летняя Петрова участвовала в мирных митингах в поддержку Украины. Ирина с сине-желтым плакатом с надписью "Новая Каховка – это Украина" выходила на украинские акции на оккупированной захватчиками территории.
- Арбитрина рассказала, что из-за родителей не смогла выехать на подконтрольную Украине территорию.
- 13 мая кафиры отпустили ее из плена. Эту хорошую информацию подтвердило Каховское городское территориальное общество.
- До 24 февраля Петрова неоднократно назначалась на международные поединки женских команд, а также национальных мужчин. Судейскую работу женщина совмещает с тренерством.
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В Бердянске 15 мая похитили чемпиона Украины и Мира, заслуженного мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Певнева.
Информация передана в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию.