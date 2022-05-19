Ще одне викрадення від окупантів
Останнім часом побільшало викрадень окупантами спортсменів. За інформацією Бердянської міської ради неприємний інцидент стався ще 15 травня.
До теми У Новій Каховці окупанти відпустили з полону арбітриню, яку викрали 9 травня
Інформація вже передана до правоохоронних органів України та Запорізької обласної військової адміністрації. Станом на 19 травня про цей інцидент розповіли в інформаційно-бойовому зведенні сил оборони щодо стримання та надання відсічі російській збройній агресії у Запорізькому напрямку.
Сергій Певнев – чемпіон України та світу з пауерліфтингу, заслужений майстер спорту у цьому виді.
Викрадення Петрової з-під власного будинку
- Нещодавно резонансна ситуація склалась у тимчасово окупованій Новій Каховці. 9 травня росіяни викрали українську арбітриню Ірину Петрову. 9 травня група нетверезих чоловіків із георгіївськими стрічками незаконно забрали у відділок поліції футбольну тренерку.
- Начебто Петрова відмовилась судити турнір, який організували окупанти до "Дня пабєди".
- Викрадення сталось близько 16:00 біля будинку, де мешкала арбітриня.
- Раніше 37-річна Петрова брала участь у мирних мітингах на підтримку України. Ірина з синьо-жовтим плакатом із написом "Нова Каховка – це Україна" виходила на українські акції на окупованій загарбниками території.
- Арбітриня розповіла, що через батьків не змогла виїхати на підконтрольну Україні територію.
- 13 травня окупанти відпустили її з полону. Цю хорошу інформацію підтвердила Каховська міська територіальна громада.
- До 24 лютого Петрова неодноразово призначалась на міжнародні поєдинки жіночих команд, а також національних серед чоловіків. Суддівську роботу жінка поєднує з тренерством.
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