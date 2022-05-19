Еще одно похищение от оккупантов

В последнее время стало больше похищений оккупантами спортсменов. По информации Бердянского городского совета, неприятный инцидент произошел еще 15 мая.

К теме В Новой Каховке оккупанты отпустили из плена арбитрину, похищенную 9 мая

Информация уже передана в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию. По состоянию на 19 мая об этом инциденте рассказали в информационно-боевом своде сил обороны по поводу сдерживания и предоставления отпора российской вооруженной агрессии в Запорожском направлении.

Сергей Певнев – чемпион Украины и мира по пауэрлифтингу, заслуженный мастер спорта по этому виду.

Похищение Петровой из-под подъезда собственного дома

Недавно резонансная ситуация сложилась во временно оккупированной Новой Каховке. 9 мая россияне похитили украинскую арбитрину Ирину Петрову. 9 мая группа нетрезвых мужчин с георгиевскими лентами незаонно забрали в отделение полиции футбольного тренера.

Вроде бы Петрова отказалась судить турнир, организованный оккупантами ко "Дню пабеды".

Похищение произошло около 16:00 возле дома, где жила арбитрина.

Ранее 37-летняя Петрова участвовала в мирных митингах в поддержку Украины. Ирина с сине-желтым плакатом с надписью "Новая Каховка – это Украина" выходила на украинские акции на оккупированной захватчиками территории.

Арбитрина рассказала, что из-за родителей не смогла выехать на подконтрольную Украине территорию.

13 мая кафиры отпустили ее из плена. Эту хорошую информацию подтвердило Каховское городское территориальное общество.

До 24 февраля Петрова неоднократно назначалась на международные поединки женских команд, а также национальных мужчин. Судейскую работу женщина совмещает с тренерством.

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В Бердянске 15 мая похитили чемпиона Украины и Мира, заслуженного мастера спорта по пауэрлифтингу Сергея Певнева.

Информация передана в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию.