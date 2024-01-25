В годовщину гибели: враг разрушил дом родителей павшего на войне фигуриста Шарпара

Враг продолжает разрушать человеческие судьбы украинцев. В этот раз оккупанты, вероятно, намеренно попали в дом родителей украинского фигуриста Дмитрия Шарпара, отдавшего жизнь за независимость Украины.

Дом родителей украинского фигуриста был уничтожен во время одного из очередных обстрелов Харькова, который ежедневно страдает от вражеских ударов, как по городу, так и по области. Родные погибшего воина и спортсмена остались без крова.

Смотрите также В результате обстрела Киева поврежден спортивный комплекс Укрзализныци: фото разрушений

Цинический удар по дому украинского фигуриста

Следует отметить, что оккупанты очень цинично попали в дом родителей Дмитрия Шарпара, ведь сделали это в годовщину смерти парня, которому теперь навсегда 25 лет.

Федерация фигурного катания Украины призывает помочь родным Дмитрия.

Приватбанк: 4149629363550997 (Шарпар Юлия Александровна).

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения спортсмен занимался гуманитарной помощью, а в сентябре 2022 года его призвали в службу. Шарпар не стал бежать, как это делают некоторые мужчины, и стал на защиту родной страны, понимая все последствия.

Дмитрий был санитаром и штурмовиком. Но, к сожалению, с фронта живым не вернулся, погиб под адским Бахмутом. В службу в армии 13 лет отдал любимому делу – фигурному катанию. Выступление в паре с Анастасией Побеженко.