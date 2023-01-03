Россия уничтожила ледовую арену многократных чемпионов Украины в Дружковке
Источник:ХК "Донбасс"
Ночью 2 января российские захватчики в очередной раз ударили по Дружковке Донецкой области. В результате этого была разрушена ледовая арена "Альтаир".
Из-за ракетных обстрелов есть пострадавшие. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
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Оккупанты ударили ракетами по ледовой арене
Так, 2 января захватчики нанесли два ракетных удара по городу Дружковка. Одна ракета ударила по самому центру города, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковлевке.
В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир". Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.
На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
Это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов – Дворец спорта "Дружба" в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь "Альтаир",
– отметили в хоккейном клубе "Донбасс".
Россияне ударили по ледовой арене в Дружковке / фото ХК "Донбасс"
Генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко прокомментировал ракетный удар по ледовой арене:
"Ледовая арена… Это не просто здание… Это второй дом для нашего клуба после 2014 года… Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые радовали все 8 лет с начала войны… Нет слов… "Освободители", – написал Ильенко.
Другие обстрелы Дружковки: что известно
- 16 мая 2022 года россияне обстреляли Дружковку и разбомбили там школу.
- Школа получила серьезные повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Кстати, эта школа – одна из самых больших и современных в громаде. До широкомасштабного вторжения там училось 650 учеников. Также в школе три года назад завершили капитальный ремонт с термомодернизацией.