Оккупанты разрушили Дворец спорта в Харькове: кадры до и после российского удара

Каждый день оккупанты наносят ракетные удары по разным уголкам Украины. На этот раз Харьков оказался под массированным обстрелом со стороны вражеской страны.

Сегодня, 1 сентября, город-герой Харьков снова оказался под массированным обстрелом российской оккупационной армии. Было много поврежденных зданий, среди которых оказался Дворец спорта.

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Дворец спорта до и после ракетного обстрела

Сообщают, что Дворец спорта в Харькове был полностью разрушен. Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по спортивному комплексу. После ракетного обстрела Национальный олимпийский комитет Украины еще раз выразил свою позицию относительно спортсменов из вражеской страны.

В очередной раз напоминаем, что RussiaIsATerroristState, а позиция Украины остается непоколебимой. Пока российские войска при поддержке белорусского правительства продолжают совершать акты геноцида против украинского народа, российским и белорусским спортсменам должно быть запрещено участвовать в любых международных соревнованиях в любом статусе,

– заявили в комитете.

Дворец спорта после ракетного удара российскими оккупантами/ Фото НОК Украины

Напомним, что Харьковский дворец спорта был крупнейшим спортивным сооружением в городе. Его использовали для проведения различных турниров, В частности, мини-футбол, волейбол, баскетбол и другие. Также в нем выступали звезды эстрады и проводили другие массовые мероприятия.

Дворец спорта в Харькове до ракетной атаки российских оккупантов

Кроме Дворца спорта, в Харькове также были повреждены торговый центр и отделение "Новой Почты".