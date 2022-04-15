Оккупанты под Изюмом убили отца олимпийского призера Воробьева

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине-2008 Александр Воробьев известил ужасное известие. В спортивном гимнасте на войне погиб отец.

Захватчики унесли еще одну жизнь украинского защитника

Печальное известие чемпион Европы по спортивной гимнастике Александр Воробьев известил в своих соцсетях. Отец спортсмена отдал жизнь за мирное небо над головой всего украинского народа.

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Воробьев сделал резкое обращение в сторону кафиров и всех россиян, выложив несколько фотографий отца. Сергей Воробьев погиб в боях под Изюмом в Харьковской области, который стал настоящим эпицентром войны в Украине.

Гореть вам в аду с*ки путинские! Цель этого поста не жалость, а чтобы больше людей пожелали Путину умереть,

– подписал фото Воробьев.

К сожалению, оккупанты унесли уже немало жизней мирных украинцев и наших защитников. Недавно в Мариуполе погибли дедушка и бабушка спортивного гимнаста Игоря Радивилова.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким украинского Героя!