Оккупанты наголову разбомбили спортивную базу под Киевом: ужасные фото разрушений
Источник:инстаграмм Федерации баскетбола Украины
Захватчики продолжают разрушать все на своем пути. С 24 февраля россияне нанесли многочисленные убытки спортивной инфраструктуре Украины.
Еще один объект спорта, превратившийся в руину
Под прицел врага попала Международная теннисная академия в Пуще-Водице под Киевом. Сложно смотреть эти фотографии разрушенного спортивного объекта, вспоминая, что до 24 февраля в этих помещениях украинские спортсмены готовились к соревнованиям.
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Фото опубликовала Федерация баскетбола Украины на своей странице в инстаграмме.
Оккупанты полностью уничтожили здания на территории базы, под пулы и ракеты попала инфраструктура вокруг зданий. Территория засыпана стеклом от разбитых окон, помещения внутри построек тоже разрушены, изуродованы теннисные корты и остатки "русского мера". Все это можно на ужасающих фотографиях.
Россияне разрушили теннисную базу / Фото ФБУ
В мирные времена на этой базе готовились теннисисты и баскетболисты сборной Украины разных возрастов к международным турнирам.
Оккупанты уничтожили базу под Киевом / Фото ФБУ
Разрушенная база под Киевом / Фото ФБУ
- Ранее захватчики разрушили инфраструктуру футбольного клуба Мариуполь. россияне пытались украсть клубные автобусы команды для своих пропагандистских роликов.
- Также жертвой кафиров стал домашний стадион Десны в Чернигове. Поэтому обе команды будут пропускать следующий сезон в УПЛ. Однако за ними сохранят места в элитном украинском дивизионе.
- Отметим, что власти Германии и дортмундская Боруссия согласились помочь реконструировать арену черниговского клуба.