Оккупанты наголову разбомбили спортивную базу под Киевом: ужасные фото разрушений

Захватчики продолжают разрушать все на своем пути. С 24 февраля россияне нанесли многочисленные убытки спортивной инфраструктуре Украины.

Еще один объект спорта, превратившийся в руину

Под прицел врага попала Международная теннисная академия в Пуще-Водице под Киевом. Сложно смотреть эти фотографии разрушенного спортивного объекта, вспоминая, что до 24 февраля в этих помещениях украинские спортсмены готовились к соревнованиям.

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Фото опубликовала Федерация баскетбола Украины на своей странице в инстаграмме.

Оккупанты полностью уничтожили здания на территории базы, под пулы и ракеты попала инфраструктура вокруг зданий. Территория засыпана стеклом от разбитых окон, помещения внутри построек тоже разрушены, изуродованы теннисные корты и остатки "русского мера". Все это можно на ужасающих фотографиях.



Россияне разрушили теннисную базу / Фото ФБУ

В мирные времена на этой базе готовились теннисисты и баскетболисты сборной Украины разных возрастов к международным турнирам.



Оккупанты уничтожили базу под Киевом / Фото ФБУ



Разрушенная база под Киевом / Фото ФБУ