Ще один об'єкт спорту, який перетворився у руїну

Під приціл ворога потрапила Міжнародна тенісна академія у Пущі-Водиці, що під Києвом. Складно дивитись на ці світлини зруйнованого спортивного об'єкта, пригадуючи, що до 24 лютого у цих приміщеннях українські спортсмени готувались до змагань.

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Фото опублікувала Федерація баскетболу України на своїй сторінці в інстаграмі.

Окупанти вщент знищили будівлі на території бази, під кулі та ракети потрапила інфраструктура довкола будівель. Територія засипана склом від розбитих вікон, приміщення всередині будівель теж зруйновані, понівечені тенісні корти та залишки "русского міра". Все це можна на жахливих світлинах.



Росіяни зруйнували тенісну базу / Фото ФБУ

У мирні часи на цій базі готувались тенісисти та баскетболісти збірної України різних вікових категорій до міжнародних турнірів.



Окупанти знищили базу під Києвом / Фото ФБУ



Зруйнована база під Києвом / Фото ФБУ