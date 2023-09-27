В доме были дети: семья звездного Рамоса стала жертвой ограбления во время Лиги чемпионов

Футбольные звезды очень часто становятся жертвами злоумышленников, покушающихся на роскошное имущество спортсменов. В этот раз грабители захотели нажиться на защитнике Севильи Серхио Рамосу.

Неизвестные ворвались в здание звездного защитника 20 сентября. В этот день Севилья дома стартовала в групповом раунде Лиги чемпионов матчем против французского Ланса. Поединок закончился ничьей 1:1, а Рамос отыграл полный матч в центре защиты хозяев.

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Повторение 2012 года

В это время в доме Серхио находились дети под присмотром опекунов. Жены футболиста не было дома.

К счастью, эта ситуация имела счастливый конец. Никто из персонала дома и четырех детей Рамоса не пострадал. Полиция открыла расследование по покушению ограбления.

Интересно, что дом испанского футболиста уже не в первый раз становится целью злоумышленников. В 2012-м в имение Рамоса пытались ворваться грабители, когда тот еще выступал за мадридским Реал. Теперь эта неприятная ситуация в жизни Серхио снова повторилась по возвращении в Испанию.

Отметим, что после этого случая Рамос не попал в заявку Севильи на выездной матч против Осасуны, закончившийся нулевой мировой. После чего 26 сентября подопечные Хосе Луиса Мендилибара разгромили дома Альмерию 5:1. В том поединке Серхио пробыл все 90 минут в запасе.