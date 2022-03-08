ФИФА приняла уникальное решение

Иностранные игроки и тренеры российских клубов, которые до 10 марта 2022 г. не достигнут договоренностей со своими командами, будут иметь право в одностороннем порядке приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.

К слову ФИФА хочет "дать заднюю": сборной России могут разрешить сыграть с Польшей

Они смогут подписать контракт с другим клубом без каких-либо последствий. Игроки должны будут завершить переходы к 7 апреля 2022 года.

Также организация автоматически приостановила контракты легионеров с украинскими клубами до конца сезона.

В то же время, ФИФА пока не приняла решения о судьбе поединков плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Ранее Украина обращалась с запросом перенести матчи на июнь.

Обратите внимание! Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за нападения армии РФ на мирное население Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!