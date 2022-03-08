ФІФА ухвалила унікальне рішення

Іноземні гравці та тренери російських клубів, які до 10 березня 2022 року не досягнуть домовленостей зі своїми командами, матимуть право в односторонньому порядку призупинити свої контракти до 30 червня 2022 року.

До слова ФІФА хоче "дати задню": збірній Росії можуть дозволити зіграти з Польщею

Вони зможуть підписати контракт з іншим клубом без будь-яких наслідків. Гравці повинні будуть завершити переходи до 7 квітня 2022 року.

Також організація автоматично призупинила контракти легіонерів з українськими клубами до кінця сезону.

Водночас, ФІФА поки що не ухвалила рішення щодо долі поєдинків плей-оф відбору чемпіонату світу-2022. Раніше Україна зверталася із запитом перенести матчі на червень.

Зверніть увагу! Раніше УЄФА та ФІФА усунули російські клуби та збірні від участі у змаганнях під своєю егідою через напад армії РФ на мирне населення України.

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