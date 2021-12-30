Официально: Роман Григорчук во второй раз возглавил Черноморец

Одесский клуб официально объявил о возвращении к рулю команды Романа Григорчука. Черноморец заключил 3-летнее соглашение со специалистом.

Возвращение Григорчука

56-летний наставник хорошо знаком одесской публике. Ранее специалист уже возглавлял "моряков" в течение 2010 – 2014 годов.

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Тренер получил кредит доверия от боссов Черноморца. У специалиста будет три года на построение команды. Именно на такой срок заключен контракт.

Новоиспеченный наставник прокомментировал свое возвращение в Одессу. Григорчук рад снова поработать в одесском клубе. Он указал, что и его, и его тренерский штаб ждет много работы.

Роман Григорчук попытается поднять Черноморец в таблице УПЛ. На зимний перерыв одесский клуб ушел 13-м, имея в своем активе после 18 туров 14 очков.

У нас впереди много работы на сборах, но я уже с нетерпением жду возобновления сезона и первого матча на домашнем стадионе. А пока хочу поздравить всю большую семью Черноморца с праздниками, пожелать крепкого здоровья. Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы на следующий год у болельщиков команды было больше положительных эмоций,

– сказал Григорчук.

Свой первый официальный матч после возвращения в Украину наставник проведет в игре против Мариуполя. Поединок состоится 28 февраля в Одессе.

Что известно о Григорчуке