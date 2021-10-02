Официально: экс-тренер Мариуполя Александр Бабич возглавил Кривбасс
Источник:ФК Кривбас
Экс-тренер Мариуполя Александр Бабич возглавил Кривбасс. О деталях контракта 42-летнего специалиста с криворожским клубом не сообщается.
Пока неизвестно на какой срок заключен контракт. Кроме Бабича в тренерский штаб клуба вошли: Александр Сергеевич Лавренцов (тренер), Владимир Олегович Белаков (тренер), Артем Денисович Филимонов (тренер), Александр Александрович Малахов (тренер-аналитик).
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Кривбасс недавно уволил своего уже бывшего тренера Геннадия Приходько, который работал в клубе с самого начала переименования и вывел клуб в Первую Лигу.
Сейчас криворожане занимают второе место в Первой Лиге, уступая лидеру Металлисту восемью очками. При этом у команды из Харькова еще есть матч в запасе.
Что известно о Бабиче
Александр Бабич ранее работал в Черноморце и Мариуполе, проведя 165 матчей у руля команд в УПЛ. Также дважды приазовцы под его руководством проходили в полуфинал Кубка Украины и дважды в квалификации Лиги Европы.
Дебют Бабича у руля Кривбасса состоится уже 6 октября в домашнем матче против Волыни.