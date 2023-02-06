Дважды битый Усиком Джошуа официально объявил следующий поединок

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа попытается вернуться на Олимп хевивейта. Для разогрева Эй Джей проведет бой против Джермейна Франклина.

Британский боксер Энтони Джошуа в своих соцсетях официально уведомил дату следующего поединка. 1 апреля в Лондоне на арене О2 бывший чемпион мира в супертяжелом весе проведет бой против американца Джермейна Франклина.

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Джошуа возвращается

"Новый рассвет", – подписал постер Джошуа, намекая на новое восхождение к вершинам.

Постер боя Джошуа – Франклин / instagram.com/anthonyjoshua

Оба боксера проведут бой после предыдущих поражений. Напомним, Энтони Джошуа в сентябре 2021 года сенсационно уступил украинцу Александру Усику, потеряв чемпионские пояса WBA, WBO, IBO и IBF. В реванше Эй Джея снова постигла неудача. Украинский боксер в непростом поединке отстоял чемпионские титулы, нанеся второе поражение подряд амбициозному британцу.

Что известно о сопернике Джошуа

Джермейн Франклин, который на четыре года младше Джошуа, в ноябре 2022 года спорно проиграл Диллиану Уайту решением большинства судей. Он провел качественный поединок и получил возможность выйти в ринг против Джошуа.

У американца не было слишком звездных соперников во время своей карьеры и сейчас он занимает 29 строчку в рейтинге BoxRec. Для сравнения, Энтони Джошуа сейчас находится на третьем месте, позади Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Всего на профи-ринге Франклин провел 22 поединка, в которых одержал 21 победу, в том числе 14 нокаутом. Так что американец не будет "сладкой булочкой" для Эй Джея.